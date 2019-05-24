اعتماد مشاركة منتخبي الناشئين والشباب في مونديال الكاراتيه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد اتحاد الإمارات للكاراتيه، مشاركة منتخبي الناشئين والشباب في بطولة العالم التي ستقام بتشيلي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد بمقره في دبي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وبحضور أعضاء المجلس.

وتم كذلك اعتماد تشكيل اللجنة المنظمة العليا ولجان بطولة العالم للرجال والسيدات للكاراتيه التي ستقام بالدولة عام 2020، وأيضاً بطولة الدوري العالمي التي تقام للمرة الرابعة على التوالي (البريميرليغ) عام 2020، وتقديم التوصيات الخاصة للجان لتنفيذ ما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد، ومتابعة الاستعدادات لتلك البطولتين العالميتين.

واعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للموازنة العامة، كما تم اعتماد مشاركة المنتخبات في بطولة آسيا في شهر يوليو 2019 بأوزبكستان.