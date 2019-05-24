الطاير: دعم حمدان بن محمد لـ «البصمة الرياضية» يضعها في مقدمة الجوائز

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

قال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، إن «دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لجائزة البصمة الرياضية سيضعها في مقدمة الجوائز التي تُقدم للعاملين في المجال الرياضي»، مشيداً بمبادرة سموه، بتسليم درع جائزة النسخة الأولى منها إلى مجموعة «لاند مارك».

- مجموعة «لاند مارك» تنظم منذ 10 سنوات مسيرة سنوية توعوية، لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز صحة أفراد المجتمع.

وأطلق مجلس دبي، في ديسمبر الماضي، جائزة «البصمة الرياضية قدرات بلا حدود»، إلى فئات جائزة «وطني الإمارات» للعمل الإنساني في دورتها السابعة، تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، لتنضم إلى مبادرات دورة ند الشبا.

وأكد الطاير في تصريحات صحافية: «يؤكد تسليم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، درع الجائزة إلى ميكي جاكتياني، مالك مجموعة (لاند مارك)، وزوجته رينوكا جاكتياني، المدير التنفيذي للمجموعة، وابنته نوشا جاكتياني، مدير المجموعة، حرص سموه على دعم الجائزة، ومنحها قيمة إضافية تضعها في مقدمة الجوائز».

وأضاف: «تم منحها لمجموعة (لاند مارك)، تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمحاربة مرض السكري، حيث تنظم المجموعة منذ 10 سنوات مسيرة سنوية توعوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص، من مختلف الأعمار والجنسيات، وهي المسيرة التي بدأت في دبي، لتصل إلى خمس دول بمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تقديم الدعم المالي السنوي لبحوث معالجة السكري ونشر ثقافة ممارسة الرياضة نشاطاً يومياً مهماً يسهم في محاربة الأمراض، وتعزيز صحة أفراد المجتمع».

وهنأ الطاير، ميكي جاكتياني، وعائلته وجميع أفراد مجموعة «لاند مارك»، للفوز بهذه الجائزة الوطنية المرموقة، التي تؤكد حرص الدولة على تقدير وتكريم الجهود والمبادرات الإنسانية والإسهامات المجتمعية التي يقدمها جميع من يعيش على أرض الإمارات، ويسعى لتقديم خدمة للوطن والمجتمع.

وختم تصريحاته قائلاً: «مجلس دبي الرياضي سيواصل تنظيم هذه الجائزة لتقدير المميزين في الإسهامات الإنسانية والمجتمعية في المجال الرياضي، وتحفيز الجميع للإسهام في هذا المجال.

المري: دورة ند الشبا تعزز من مكانة الرياضة في المجتمع

قال القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا، اللواء عبدالله خليفة المري، إن دورة ند الشبا تقدم دائماً الجديد في ما يتعلق بالمبادرات التي تعزز مكانة الرياضة في المجتمع.

وتابع في تصريحات صحافية: «سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يقدم دعماً غير محدود لنشر وتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع، إيماناً من سموه بأهمية ممارسة الرياضة، وأثرها الإيجابي في بناء شخصية الفرد، وعليه فقد بارك سموه إطلاق جائزة البصمة الرياضية، لتكريم أصحاب الإسهامات الإنسانية والمجتمعية الداعمة لممارسة الرياضة».

وأضاف قائد عام شرطة دبي «نهنئ مالك مجموعة (لاند مارك) وجميع أفرادها، لنيلهم شرف الفوز بجائزة البصمة الرياضية، نظير الجهود الكبيرة التي بذلتها المجموعة طوال 10 سنوات، للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة وأثرها في محاربة مرض السكري».

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