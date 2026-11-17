كرم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الثلاثاء، الجهات الفائزة من حكومة دبي بجائزة الإمارات تبتكر 2026.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" كرّمنا اليوم الجهات الفائزة من حكومة دبي بجائزة الإمارات تبتكر 2026… نبارك لشرطة دبي فوزها بجائزة أفضل جهة حكومية مبتكرة، ولدبي الرقمية فوزها بجائزة أفضل ابتكار حكومي، ولجمارك دبي فوزها بجائزة المرونة الوطنية".

وأضاف سموه: "أرست قيادة الإمارات نموذجاً حكومياً متقدماً، محرّكه الابتكار وغايته الارتقاء بجودة حياة الناس، وتجسّد المبادرات والمشاريع الفائزة رؤيتنا في ترسيخ الابتكار ثقافةً مؤسسيةً ونهجاً مستداماً في العمل الحكومي".