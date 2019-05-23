حمدان بن محمد يكرّم «لاند مارك» الفائزة بالبصمة الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، مجموعة «لاند مارك» الفائزة بالنسخة الأولى من جائزة «البصمة الرياضية.. قدرات بلا حدود»، التي أطلقها المجلس ومؤسسة «وطني الإمارات» في إطار مبادرات دورة «ند الشبا» الرياضية، وضمن فئات جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، تحت شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

وسلم سموه درع الجائزة الى مالك مجموعة «لاند مارك»، ميكي جاكتياني، تقديراً لجهود المجموعة في التوعية بأهمية الرياضة لمحاربة مرض السكري، حيث تنظم المجموعة منذ 10 سنوات مسيرة سنوية يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، وهي المسيرة التي بدأت في دبي ووصلت إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الدعم السنوي من المجموعة لمرضى السكري من خلال المنظمة الدولية وجمعية الإمارات للسكري، إلى جانب إجراء فحوص وإطلاق حملات توعوية حول أهمية ممارسة الرياضة لمواجهة المرض.

حضر التكريم نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، اللواء عبدالله خليفة المري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير دورة ند الشبا الرياضية، حسن المزروعي.

وجاء إطلاق جائزة البصمة الرياضية سيراً على النهج الرياضي والمجتمعي لدورة ند الشبا الرياضية الرائدة، التي أطلقها سمو ولي عهد دبي، وتعقد سنوياً برعاية سموه، وينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك من كل عام. كما تم اختيار محور التنافس للفوز بجائزة البصمة الرياضية، وهو «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، حيث تهدف إلى تشجيع العمل التطوعي والإنساني في المجال الرياضي.

وتعزز الجائزة جهود الأفراد والمؤسسات مع تقدير مساهماتهم في المجتمع من خلال وضع بصمتهم المميزة في القطاع الرياضي، إذ تهدف إلى ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي من خلال نشر ثقافة العمل الإنساني في القطاع الرياضي، وتحفيز الأفراد والمؤسسات والهيئات في القطاع لتكون نموذجاً يحتذى به في العمل والعطاء، ودعم استراتيجية دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتماسك والاحترام.