حتا يتعاقد رسمياً مع المدرب اليوناني كونتيس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعاقد نادي حتا مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وجرت مراسم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس الإدارة علي عبيد البدواوي وعدد من مسؤولي النادي، كما عين مجلس إدارة نادي حتا المدرب المواطن وليد عبيد معاوناً للجهاز الفني الجديد. يذكر أن كونتيس سبق له العمل في دوري المحترفين مساعداً لمدرب نادي النصر الأسبق الصربي ايفان يوفانوفيتش، وأسهم بتحقيق نتائج مميزة مع الفريق. وكان حتا قد عاد للعب في المحترفين، بعد أن حل في المركز الثاني لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة.