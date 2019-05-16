تكريم الفائز بجائزة «البصمة الرياضية» خلال «دورة ناس»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

أكدت لجنة تحكيم جائزة «البصمة الرياضية» التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، تحت شعار «قدرات بلا حدود»، أنه سيتم تكريم الفائز بالنسخة الأولى من الجائزة خلال دورة ند الشبا الرياضية، كما سيتم تكريمه أيضاً في حفل جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني» يوم 22 الجاري، إلى جانب الفائزين في مختلف فئات الدورة السابعة لهذه الجائزة الإنسانية الوطنية الرائدة.

وتواصل اللجنة تقييم الملفات المترشحة بعد أن تم غلق باب الترشح خلال الأسبوع الماضي. واستقبل مجلس دبي الرياضي العديد من ملفات المترشحين للفوز بالجائزة، التي تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني والتطوعي في القطاع الرياضي، وتحفيز الأفراد والمؤسسات على دعم هذا القطاع المهم بجهودهم ومبادراتهم، وتكريم الفائز في حفل يليق بقيمة الجائزة التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، ومكانة دورة ند الشبا الرياضية ودورها الرياضي والمجتمعي الرائد.

وكان مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات أعلنا في مؤتمر صحافي عن شروط ومعايير الترشح والفوز بالجائزة، وهي: أن تكون المبادرة المقدمة موثقة أو معترفاً بها من طرف إحدى الجهات الرسمية، وأن تكون ذات نفع ملموس للمجتمع، وبمخرجات قوية تتوافق مع الجائزة واستراتيجية الدولة، وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات، أو سارياً تطبيقها خلال فترة الترشح، ومتماشية مع القيم والأخلاق الإنسانية، وأسهمت في إثراء القطاع الرياضي، ومتوافقة مع فلسفة وأهداف الجائزة، وتكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وألا تتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية والرياضية، وألا تكون الجهة المترشحة أو الشخص المترشح قد تعرض لعقوبة نهائية من طرف جهة محلية أو دولية.

الفائز بالنسخة الأولى من الجائزة سيتم تكريمه في الدورة، وخلال حفل جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني».