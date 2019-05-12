آخر تطورات الحالة الصحية للحكم فهد الكسار

المصدر: منصور السندي-دبي

تعرض الحكم الرابع في مباراة الوصل والشارقة التي أقيمت أمس السبت ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم فهد الكسار الى حالة إغماء بعد شعوره بالتعب وذلك قبل انطلاقة المباراة بنحو نصف ساعة نقل على أثرها على الفور الى مستشفى راشد في دبي، حيث تلقى العلاج اللازم ويخضع حاليا للمراقبة من قبل الأطباء المشرفين على علاجه، فيما سارعت لجنة الحكام بتعيين زايد ضيف الله ليكون حكما رابعا بديلا له في المباراة التي انتهت بفوز الوصل 3-2 .

وتابعت "الإمارات اليوم" من داخل مستشفى راشد آخر تطورات الحالة الصحية للكسار الذي كان يرقد في البداية في قسم الإنعاش قبل أن يتم نقله لاحقا الى الغرفة رقم " 5" في قسم الإقامة القصيرة نظرا لاستقرار حالته الصحية بعد تلقيه العلاج، إذ يخضع حاليا للمراقبة من قبل الفريق الطبي المشرف على علاجه في المستشفى بقيادة الطبيب المناوب الدكتور ميشيل.

من جهته أكد مستشار لجنة الحكام في اتحاد الكرة أحمد يعقوب أن الحالة الصحية للكسار مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم، مشيرا الى أن الكسار تعرض الى حالة إغماء قبل بدء المباراة بنحو نصف ساعة.

وقال أحمد يعقوب لـ “الإمارات اليوم" اطمئن الجميع خصوصا اسرة فهد الكسار بانه بخير وأن حالته الصحية مستقرة وسيغادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم".

وتقدم أحمد يعقوب الذي تواجد مع الكسار في المستشفى لمتابعة وضعه الصحي بالشكر الى اسرة مستشفى راشد نظرا للاهتمام الكبير الذي وجده الكسار من قبل الأطباء المشرفين على حالته، كما شكر أحمد يعقوب مسؤول العلاقات العامة في المستشفى محمد بن خادم الذي ظل يتابع الحالة الصحية للكسار منذ لحظة دخوله للمستشفى.