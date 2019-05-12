المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لاعب

طلب مدرب في أحد أندية دوري الخليج العربي، تأجيل حسم مصير اللاعبين الأجانب في فريقه، مشيراً إلى رغبته في بحث الأسماء المرشحة للتعاقد معها في الموسم المقبل، والميزانية التي ستضعها إدارة النادي للتعاقدات الجديدة.

مدرب

ظهر مدرب في أحد المنتخبات الوطنية، التابعة لاتحاد لعبة جماعية، أخيراً، وهو في حالة نفسية جيدة، بعدما أكد مسؤول بارز في الاتحاد المعني أن المدرب باق في موقعه، وليس هناك نية لإنهاء خدماته بعد النجاحات التي حقّقها.

تعيينات

تساءل مراقبون عن سبب عدم قيام لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بالكشف عبر وسائل الإعلام عن أسماء الحكام الذين يتم تعيينهم لإدارة مباريات الدوري، علماً أن اللجنة كانت تعلن في السابق عن أسماء الحكام قبل كل جولة.