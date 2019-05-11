لاعب فريق الإمارات السابق يعلن الاعتزال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتزل لاعب فريق الإمارات السابق، الأرجنتيني جيرمان هيريرا، الذي دافع عن ألوان «الصقور» لموسمين بداية من عام 2012 بصورة رسمية وهو في عمر الـ36، وذلك بعد أن خاض أول من أمس مباراته الأخيرة مع فريقه روزاريو أمام فريق ليبرتاد في الدوري الأرجنتيني، وهو اللقاء الذي تقلد فيه اللاعب شارة «الكابتن» ولعب لمدة 50 دقيقة.

وقال هيريرا الذي سجل لـ«الصقور» 16 هدفاً في 44 مباراة في كل المنافسات، في تصريحات لصحيفة «روزاريو نسيترو» الأرجنتينية، عقب نهاية المباراة الأخيرة: «الاعتزال في النادي الذي نشأت فيه هو أمر لا يقدّر بثمن، ولا أستطيع أن أخفي سعادتي، وبكل تأكيد سأظل أحمل الحب لهذا الفريق».