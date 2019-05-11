المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الرمادي

وجه مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، دعوات إلى أصدقائه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالتصويت له في سباق الترشح للفوز بجائزة أفضل مدرب في دوري الخليج العربي المرشح لها ضمن أربعة مدربين آخرين.

قرض

اقترض أحد أندية دوري الخليج العربي مليون درهم لسداد رواتب اللاعبين عن الشهر الماضي، بعد أن اكتشف المسؤولون وجود عجز مالي في ميزانية النادي.

الزمراوي

ذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن اللاعب المغربي أسامة الزمراوي توجه إلى الإمارات دون إذن ناديه، الرجاء المغربي، وذلك للانضمام إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، لافتة إلى أن الوحدة من أبرز الأندية المهتمة بخدمات الزمراوي.