ثمانيني يشارك في بطولة خالد بن طناف

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

شهدت منافسات اليوم الأول، أول من أمس، من بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، في نسختها الثالثة، التي تقام على ملاعب نادي بني ياس، مشاركة ثمانيني يبلغ من العمر 88 عاماً، هو عيضة المنهالي، الذي يعتبر أيضاً أحد كبار المواطنين المعمرين من مدينة بني ياس.

وكان المنهالي طرفاً في المباراة الافتتاحية التي أقيمت بين كبار المواطنين، وشارك فيها كل من فؤاد خليل لاعب منتخب الإمارات وشباب الأهلي سابقاً، ومعتوق سعيد لاعب نادي الوحدة سابقاً، وعبدالله الحمادي حارس بني ياس سابقاً ومدرب منتخب الإمارات للسيدات حالياً، مع العديد من نجوم المنتخب السابقين وكبار المواطنين.

وأثبت عيضة المنهالي أن الرياضة في الإمارات لا تقتصر على الشباب فقط، بل هي من أجل جميع فئات المجتمع ومختلف الأعمار. وافتتحت البطولة وسط أجواء رياضية وأمسية كانت مليئة بالفعاليات والمبادرات المجتمعية، وسط حضور جماهيري غفير.

ولم تخلُ المباريات من الإثارة والحماس، خصوصاً أن الفرق قدمت نجوماً أمثال حميد فاخر وعبدالرحيم جمعة وصالح المنهالي، بالإضافة إلى نجوم آخرين شاركوا من قبل في دوري المحترفين.

وشهد اليوم الأول فوز الاتحاد الرياضي على كهرباء ومياه أبوظبي 3-صفر، وفوز يونيك على إسناد 2-1، ومركز تسهيل على قطاع الأمن 2-صفر، ومركز الدكتور فراس لطب الأسنان على سيوف العاصمة 2-1، وتعادل كلٍّ من زايد الخير وسالسبوري 2-2، وناشيونال تيم وجولد دون أهداف.