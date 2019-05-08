عبدالله المري: ثقة حمدان بن محمــد زادت من مسؤولية الحفاظ على تميز دورة ند الشبا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، اللواء عبدالله خليفة المري، أن دورة ند الشبا، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، باتت حدثاً ينتظره الجميع كل عام، ويحرصون على المشاركة فيه، والتنافس في مختلف بطولاته مع نخبة الرياضيين من داخل الدولة وخارجها.

ورفع المري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة انطلاق النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي افتتحت رسمياً مساء أمس.

وقال المري: «بفضل رؤية ودعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه على الوجود بين الرياضيين وتشجيعهم وتحفيزهم، أصبحت دورة ند الشبا الرياضية ملتقى الرياضيين الإماراتيين والعرب ومن جميع الجنسيات ومن مختلف الفئات والمستويات، حيث يشعر كل رياضي مشارك بأنه جزء أساسي من الدورة، وينال الاهتمام والتشجيع كما ينال الفرصة للتنافس مع رياضيين آخرين في أجواء رياضية مجتمعية مميزة، يكون فيها الجميع فائزاً، لذلك شهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من الرياضيين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة فيها، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي يوجد يومياً في مجمّع ند الشبا الرياضي أو في أماكن المنافسات الأخرى».

وأضاف: «ثقة ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للدورة زادت من مسؤولية اللجنة المنظمة لتقديم الجديد دائماً، والمحافظة على مستوى الجودة والتميز في التنظيم عاماً بعد آخر، ويسرنا أن تشهد النسخة السابعة من الدورة نمواً في عدد الرياضات ضمن البرنامج الرسمي، إذ ارتفع العدد إلى 13 بطولة رياضية تضم مختلف الفئات العمرية والمستويات، من بينها رياضتا الكريكيت والتزلج على الثلج، الجديدتان على برنامج المنافسات هذا العام، كما استقطبت الدورة مشاركة أكثر من 6500 رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها، ومواصلة تقديم مكافآت مالية تزيد على ستة ملايين درهم للفائزين، إلى جانب هدايا الجمهور».

وختم تصريحاته قائلاً: «دورة ند الشبا الرياضية منذ انطلاقتها كانت ولاتزال دورة الجميع، ويسرنا أن ترتبط هذه السنة مع عام التسامح، بكل قيمه السامية التي تتجسد في الرياضة، وفي أرجاء المنافسات التي تجمع المشاركين بكل صور التنافس الرياضي المثالي وقيم التسامح التي يحملها، كما يسرنا أن توزع في الدورة هذا العام جوائز البصمة الرياضية لأول مرة، للذين قدموا إسهامات للقطاع الرياضي».

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