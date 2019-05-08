الحتاوي مراقباً للقاء الوحدات وهلال القدس في «الاتحاد الآسيوي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المراقب الدولي، د محمد الحتاوي، بمراقبة المباراة التي ستجمع بين الوحدات الأردني وهلال القدس الفلسطيني، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي، التي تقام في العاصمة الأردنية عمّان 14 الجاري.

ويتصدر الوحدات الأردني ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل تسع نقاط للجيش السوري وثماني نقاط لهلال القدس، ولا شيء للنجمة.

وكان الحتاوي أخيراً، مراقباً للمباراة التي جمعت بين القادسية الكويتي والعهد اللبناني، ضمن مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2019.