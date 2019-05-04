المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفالية

ينظم نادي خورفكان، عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، مسيرة احتفالية بمناسبة صعود الفريق الأول إلى دوري الخليج العربي بالموسم المقبل، وذلك بمشاركة لاعبي الفريق الأول، وجمهور النادي، وستنطلق المسيرة من مقر النادي باتجاه كورنيش خورفكان.

أروابارينا

أشادت وسائل الإعلام الأرجنتينية بمدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لافتة إلى أن عودته إلى الإمارات كانت أكثر نجاحاً من تجربته مع الوصل، بفوزه مع «فرسان دبي» ببطولتي كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة.

حمى

أصيب لاعب عجمان، النيجيري ستانلي، بـ«حمى» قبل ساعات من مباراة الوصل، أول من أمس، إذ تجاوزت درجة حرارته حاجز الـ40، ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من اللقاء، وإشراك اللاعب الصاعد حميد عبدالله بدلاً منه.