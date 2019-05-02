كوريا الجنوبية تتوّج بلقب «دولية فزاع لسلة الكراسي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُوّج منتخب كوريا الجنوبية، أول من أمس، بلقب بطولة فزاع الدولية الـ11 لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي أقيمت من 24 إلى 30 أبريل الماضي، بمشاركة 126 لاعباً يمثلون ثماني دول، ونظمها نادي دبي لأصحاب الهمم على صالة نادي شباب الأهلي.

وفازت كوريا الجنوبية على تايلاند 75-69، وحلّ المنتخب الألماني ثالثاً.

وشارك في تتويج اللاعبين رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع الدولية رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، ونائب رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم محمد عبدالكريم جلفار، ومدير بطولات فزاع، ماجد العصيمي، ومدير إدارة السعادة والتسويق بجمعية الاتحاد التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، وممثل هيئة الصحة بدبي حمزة عباس.

من جانبه، أكد ثاني جمعة بالرقاد أن البطولة شهدت منافسات قوية، حيث أفرزت النسخة الحالية بطلاً جديداً هو المنتخب الكوري الجنوبي، مشيراً إلى أن الوفود المشاركة أبدت رضاها التام وسعادتها بتنظيم البطولة.