الفارس الجزائري دوداري بطل الجولة الثانية لمونديال أم الإمارات

المصدر: الجزائر - الإمارات اليوم

تُوّج الفارس الجزائري، دوداري سعيد، على صهوة الجواد «موهاجر» لسايغ بن سعد، وبإشراف بي لعوفي، بطلاً للجولة الثانية من مونديال أم الإمارات للفرسان المتدربين «إيفهرا»، فيما ظفر الفارس، شلال يوسف، على صهوة البوني «روميو» بلقب الجولة الأولى من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، اللتين أقيمتا، أول من أمس، بمضمار الخروبة في العاصمة الجزائرية، بالتزامن مع النسخة الـ11 لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم».

وتأتي إقامة المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وشارك في الجولة التي أقيمت لمسافة 1600 متر، البالغة جوائزها المالية 5000 يورو، ثمانية من الفرسان المحليين في الجزائر، وفارسان من المغرب وإسبانيا.

وبعد تنافس مثير، انتزع الفارس دوداري سعيد لقب الجولة، وجاء في المركز الثاني الفارس الجزائري راشد بغيرة، على صهوة «كيدادي» لعلي فغولي وبإشراف المالك.

وحلّ في المركز الثالث الفارس الجزائري، تيار علاء، على صهوة «جمال أريان» لسفيان براح وبإشراف المالك. وعلى المضمار نفسه، خطفت بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني الصغيرة، التي أقيمت لمسافة 400 متر، بمشاركة ثمانية فرسان من عمر تسعة إلى 14 عاماً، الأضواء، واستأثرت بالاهتمام، خصوصاً أنها تقام للمرة الأولى في الجزائر.

ونجح الفارس شلال يوسف (11 عاماً) على صهوة البوني «روميو»، في معانقة اللقب، وجاء في المركز الثاني الفارس دودي فاضل (10 أعوام) على صهوة «فيفس».

التتويج

شهد السباق وتوَّج الفائزين سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية، يوسف سيف خميس سباع آل علي، والملحق العسكري، محمد الخييلي، والمدير التنفيذي للمهرجان مدير عام الوثبة ستاليونز، لارا صوايا.