كوريا تتأهل لنهائي «دولية فزاع لسلة الكراسي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل الفريق الكوري تقدمه في بطولة فزاع الدولية الـ11 لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، بعد تفوقه على نظيره الأسترالي بنتيجة 68-40 ليتأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة الفريق التايلاندي الذي حقق فوزاً كبيراً على الفريق الألماني بفارق 30 نقطة، وسيقام النهائي في صالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي.

من جانبه تفوق الفريق الكويتي على نظيره السعودي 50-44، ليحصل على المركز الخامس، ويتبعه الفريق السعودي سادساً.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مدير بطولات فزاع، ماجد العصيمي في تصريحات صحافية: «البطولة حققت مكاسب عديدة بحسب ما حددناه لها من أهداف، وكما يعلم الجميع فإن بطولات فزاع انطلقت من أجل النهوض بالمستوى الفني لرياضيي الإمارات بشكل خاص والمنطقة عموماً، وكان واضحا ارتفاع المستوى والمردود الفني لكل عناصر اللعبة».