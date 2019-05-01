«نبض» شريكاً رقمياً لدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مجلس دبي الرياضي وتطبيق «نبض» الإخباري اتفاقية رعاية، أصبح بموجبها تطبيق «نبض» شريكاً رقمياً للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان من كل عام.

ووقّع الاتفاقية أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومدير الاستراتيجية التنفيذي لشركة «ويف لاين ميديا»، المالكة لتطبيق «نبض» الإخباري، مازن سنجر.

وقال سعيد حارب: «ستسهم هذه الشراكة في زيادة الترويج لفعاليات الدورة ومنافساتها، وتعزيز العلاقة مع الجمهور من خلال هذه المنصة الإعلامية واسعة الانتشار». وأضاف: «دورة ند الشبا تواصل النمو من حيث عدد الرياضات وقيمة الجوائز وعدد المشاركين، وأيضاً من ناحية عدد الرعاة والشركاء، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة هذه الدورة، وتحقيق أهدافها وتحولها إلى حدث رياضي مجتمعي يستقطب اهتمام الجميع».