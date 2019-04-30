إيمانويل فيكي: المنافس لم يكن سهلاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني إيمانويل فيكي، إن فريقه استحق التتويج بلقب كأس رئيس الدولة، بعد الأداء الجيد والتماسك حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، مشيراً إلى أن منافسهم فريق الظفرة لم يكن سهلاً خلال اللقاء، وكان نداً وتقاسم الأداء معهم، وكان قريباً من العودة للمباراة في الدقائق الأخيرة.

وأشار فيكي، في تصريحات صحافية عقب المباراة، إلى أن المباريات النهائية دائماً تكون صعبة، وقال: «المباريات النهائية دائماً تكون صعبة على الفريقين، لكننا طبقنا الطريقة التي طلبها منا المدرب، واستغللنا الفرص التي حصلنا عليها، ومن الجيد أننا نجحنا في الحصول على اللقب».