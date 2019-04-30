مطر الطاير: شباب الأهلي استحق التتويج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة جوائز بطولة كأس رئيس الدولة، ليحصل البطل على 10 ملايين درهم، والوصيف على خمسة ملايين درهم.

وقال الطاير، في تصريحات صحافية إن «فوز شباب الأهلي بالكأس جاء مستحقاً، بعد الجهد الذي بذله اللاعبون على مدار دقائق اللقاء، وعلى المسيرة التي قدموها في مشوار البطولة إجمالاً، ليستحقوا الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الغالي».