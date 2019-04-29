ختام «تحدي حتا للكاياك للسيدات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم مجلس دبي الرياضي، أول من أمس، سباق «تحدي حتا للكاياك للسيدات»، الأول من نوعه في الدولة الذي خصص للسيدات فقط، في بحيرة سد حتا، وتم تخصيص ريعه للحملة التنموية التعليمية «لتعليمها»، التي أطلقتها في عام 2017 حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة. وحضر أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، جانباً من السباق الذي نظمته لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، وقامت بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الفئات كلٌّ من عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، لمياء عبدالعزيز خان، بحضور الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم، وعضو لجنة المرأة والرياضة ميثاء شعيب، وعضو لجنة المرأة والرياضة صالحة البسطي، ومدير قسم تطوير رياضة المرأة فوزية فريدون، ومؤسس شركة حتا للكاياك أحمد البدواوي، كما تم تكريم الرعاة والداعمين للحدث من شرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة حتا للكاياك.

وفازت في سباق 1200 متر في الفئة من 15 إلى 29 سنة النيوزيلندية كريستي هايد بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:12:44 دقيقة، تلتها الإماراتية آمنة بن بحر في المركز الثاني، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:13:53 دقيقة، وحلت الإسبانية نسيمة حراق في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:14:04 دقيقة.

وفي سباق 1200 في فئة 30 سنة وما فوق فازت بالمركز الأول الصربية ميلينا ميتك، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:12:32 دقيقة، تلتها في المركز الثاني الايرلندية جيل دونيغان، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:13:50 دقيقة، وحلت الفلبينية هرنينا أيوب في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:14:18 دقيقة. وفي سباق 700 متر في فئة من 15 إلى 29 سنة، فازت الفلبينية ماري روث كاتابانج بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:51 دقائق، تلتها الإماراتية عائشة فولاد في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:08:07 دقائق، وحلت الإماراتية سارة العلماء في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:08:33 دقائق.

وفي سباق 700 متر فئة 30 سنة وما فوق فازت الفلبينية إيماكوليت سانشيز بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:18 دقائق، تلتها مواطنتها الفلبينية جانيس بانتاليون في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:48 دقائق، وحلت العراقية سورة ماجد محمد في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:58 دقائق.

وعبرت لمياء خان عن سعادتها بالمشاركة الواسعة في السباق الأول من نوعه، وقالت: «تحرص لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات لكي تعم الفائدة على جميع النساء، ونتيح أكبر فرصة لكل النساء لممارسة الرياضة، ونحن فخورون بالإقبال الكبير للمتسابقات من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية على المشاركة في هذه الرياضة الجديدة، اللواتي استمتعن بالمنافسة وعشن أجمل لحظات من المغامرة في الأجواء الرائعة، كما لمسنا مدى السعادة على وجوههن».

النيوزيلندية كريستي فازت بالمركز الأول في سباق 1200 متر بالفئة من 15 إلى 29 سنة.