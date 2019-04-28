تغطية خاصة على «دبي الرياضية» لنهائي الكأس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خصص تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، خصوصاً عبر قنوات دبي الرياضية، تغطية ومواكبة إعلامية مميزة لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والذي يقام غداً بين شباب الأهلي والظفرة، على استاد هزاع بن زايد.

وقال مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، عبدالرحمن أمين، إن قناة دبي الرياضية أعدت مجموعة من البرامج والتغطيات المواكبة لهذا الحدث الرياضي المهم، مشيراً إلى أن التغطية ستبدأ مساء اليوم بمجموعة من البرامج والتغطيات الخاصة، إلى جانب برنامج «استديو كلام مدربين»، ومجموعة من التقارير الخاصة، التي تستعرض أبرز نقاط القوة لدى الفريقين.