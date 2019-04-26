المري يشكر «واحة دبي للسيليكون» على رعاية سلة شباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية لنادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري، سلطة واحة دبي للسيليكون، أول من أمس، لتقديم الشكر على رعايتها الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، المشارك حالياً في البطولة الخليجية للأندية بالبحرين، إضافة إلى الرعاية السابقة للفريق في مشاركاته الخارجية على المستويين الآسيوي والخليجي.

وأعرب المري عن سعادته باستمرار التعاون بين الجانبين، وقال في تصريحات صحافية إن «هذه الرعاية تأتي في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الرياضي»، مثمناً ما تقدمه سلطة واحة دبي للسيليكون من دعم لفريق كرة السلة بالنادي.

وفي نهاية الزيارة، قام اللواء محمد أحمد المري بتقديم إطار تذكاري لقميص الفريق، يحمل شعار النادي، وشعار واحة دبي للسيليكون، إلى الدكتور نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون محمـد الزرعوني.