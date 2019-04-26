نهائي الكأس من دون شوطين إضافيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد اتحاد كرة القدم، خلال الاجتماع الفني الذي عقده بمقره في دبي، اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حالة التعادل في المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بين الظفرة وشباب الأهلي، الاثنين المقبل، والتي تقام على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

واعتمد الاتحاد كل الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالمباراة، كما تقرر فتح بوابات دخول الجمهور ثلاث ساعات قبل بداية المباراة. ويلعب شباب الأهلي المباراة باللون الأحمر بالكامل، في حين يرتدي الظفرة قمصاناً صفراء، وسروالاً وجوارب زرقاء. وخصص يسار المقصورة الرئيسة للملعب لجمهور الظفرة، وعلى يمينها لجمهور شباب الأهلي. يذكر أن اتحاد الكرة أعلن أمس بدء طرح تذاكر المباراة النهائية إلكترونياً عبر موقع بلاتينيوم ليست.