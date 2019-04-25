المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كايو

اهتمت وسائل الإعلام البرتغالية بقرار استبعاد البرازيلي كايو لوكاس من تشكيلة العين حتى نهاية الموسم، إذ ذكرت صحيفة «أبولا» أن اللاعب الذي سينتقل إلى بنفيكا بداية من الموسم المقبل، سيظل دون مباريات حتى ينضم إلى النادي البرتغالي.

تسريب

يعمل مسؤول في اتحاد لعبة جماعية بطريقة ذكية لتسريب الأخبار إلى وسيلة إعلامية رغم أنه يصرح دائما رغبته في التعامل بشفافية ووضوح مع جميع وسائل الإعلام الوطنية.

جولة

قام رئيس اتحاد ألعاب القوى، المستشار أحمد الكمالي، بجولة إفريقية، شملت دولاً عدة في القارة السمراء، لحشد التأييد له في انتخابات الاتحاد الدولي للعبة، التي ترشح لها على منصب نائب الرئيس، وعاد الكمالي من زيارته بانطباعات إيجابية بحصوله على أصوات تلك الدول.