اللجنة المنظمة للقفال تجهّز قافلة «دبي البحري» للتوجه إلى «صير بونعير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام سنوياً برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التحضيرات والتجهيزات لانطلاقة الحدث الكبير في الفترة من 25 إلى 28 الجاري.

وباشرت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منذ الأحد الماضي، تجهيز السفن العملاقة والقوارب التي سترافق قافلة النادي المتوجهة إلى جزيرة صير بونعير، استعداداً لبداية الحدث الكبير، وذلك بعد إعطاء الضوء الأخضر من المسؤولين بالتحرك إلى هناك، على ضوء حالة البحر وارتفاع الموج، حتى يساعد الجميع على الوصول بأمن وسلامة. كما تواصل اللجنة وعبر الرابط الإلكتروني عملية التسجيل للمشاركة في الحدث الكبير، حيث لاقى السباق إقبالاً كبيراً منذ فتح باب التسجيل، ويتوقع أن يصل العدد إلى ما يزيد على 120 سفينة، ستجسد ملحمة العودة.