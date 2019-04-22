اللجنة المنظمة تحذِّر المشاركين في سباق القفال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، جميع الملاك والنواخذة والبحارة إلى توخي الحيطة والحذر قبل التوجه إلى جزيرة صير بونعير في الأيام المقبلة، استعداداً للسباق المقرر الجمعة المقبلة، بحسب حالة البحر وسرعات الرياح.

وأخطرت اللجنة المنظمة للسباق جميع النواخذة والملاك، عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، بأنه «حرصاً على سلامة المتسابقين، يرجى عدم المغادرة إلى جزيرة صير بونعير، وانتظار تعليمات اللجنة المنظمة في ما يتعلق بحالة البحر وموعد السباق، حيث ستقوم اللجنة المنظمة بمتابعة كل التقارير الخاصة بالأرصاد الجوية».