بعثة الدراجات تغادر اليوم إلى طشقند دون ميرزا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغادر اليوم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بعثة منتخب الدراجات الهوائية، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للطريق، التي تقام بين 23 و28 الجاري. وينافس المنتخب في ألقاب المسابقة القارية ضمن فئات الكبار والشباب والإناث، بالإضافة إلى منتخب أصحاب الهمم. ولن يشارك يوسف ميرزا مع المنتخب، بعد أن تعرض للإصابة خلال سقوطه في بطولة تركيا للدراجات قبل أيام.

ويرأس البعثة أمين عام الاتحاد عبدالناصر الشامسي، وتضم 18 دراجاً من الجنسين، إلى جانب أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي. وقال الشامسي في تصريحات صحافية إن غياب يوسف ميرزا خسارة كبيرة للمنتخب الذي كان يأمل في نجاح يوسف ميرزا في إضافة إنجازات جديدة لدراجات الإمارات، ونأمل في نجاح نجومنا في تعويض غيابه وتحقيق النتائج المرجوة.