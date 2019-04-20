تتويج شباب الأهلي وخورفكان في دوري الشباب والأشبال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توج فريق شباب الأهلي بدرع دوري كرة القدم لفئتي الأشبال تحت 13 عاماً (أ)، وكذلك أحرز فريق خورفكان لقب الفئة «ج»، للموسم الرياضي الحالي. وجاء تتويج شباب الأهلي عقب الفوز على الشارقة (8 -2) في المباراة النهائية أول من أمس، على الملعب الفرعي (3) بنادي شباب الأهلي بالنهدة.

وتوج الفائزين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، خليفة الجرمن، حيث سلم درع المسابقة والميداليات الذهبية لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي النادي. كما تُوج أول من أمس شباب الأهلي بدرع دوري الشباب (ب) بعد فوزه على الوصل 7-0 في المباراة النهائية.

وفي مدينة خورفكان توج عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة خليل غانم، أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق خورفكان بدرع دوري الأشبال تحت 13 عاماً (ج) بعد فوزه على العروبة 2 -1، في النهائي الذي أقيم بالملعب الفرعي في نادي خورفكان.