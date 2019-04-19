حمدان بن محمد يشهد تتويـــج «المسك» بسيف الإمارات في ختامي المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم الأخير للمهرجان الختامي للهجن في المرموم 2019، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، وتتويج المطية «المسك» المملوكة إلى هجن الرئاسة بسيف الإمارات، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منافسات اليوم الأخير، الذي شهد فوز هجن الرئاسة بسيف الإمارات، بعدما احتلت «المسك» المركز الأول في الشوط الرئيس المخصص للحول مفتوح، بقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 11:53:7 دقيقة لتحصل على سيف الإمارات وجائزة مالية قدرها مليونا درهم، بينما جاءت في المركز الثاني «شنذارة»، المملوكة إلى هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 11:53:9 دقيقة، وحصلت على جائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، وجاءت في المركز الثالث «شودة»، المملوكة إلى هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 11:56:3 دقيقة، وحصلت على جائزة مالية قدرها 600 ألف درهم.

في المقابل، فازت هجن العاصفة بالسيف الثاني، بعدما سيطرت على منافسات الشوط الثاني المخصص إلى زمول مفتوح، بعدما فازت بالمركزين الأول والثاني بقيادة المضمر المتألق غياث الهلالي، إذ احتل المركز الأول «مكيف»، مسجلاً زمناً قدره 12:07:6 دقيقة، ليحصل على سيف الإمارات وجائزة مالية قدرها مليون درهم، وجاء في المركز الثاني «شباب»، مسجلاً زمناً قدره 12:08:4 دقيقة، وحصل على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما حل في المرتبة الثالثة «جزيل»، المملوك إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر عبيد شينان المري، مسجلاً زمناً قدره 12:09:8 دقيقة، وحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم.

ولم تغب الإثارة عن الشوط الثالث المخصص إلى حول محليات، الذي حققت فيه هجن الرئاسة اللقب، بعدما فازت «الوثبة» بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي بالمركز الأول، مسجلة زمناً قدره 12:07:3 دقيقة، وحصلت على خنجر وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، إضافة إلى سيارة رينج روفر، بينما جاءت في المركز الثاني «كيف» المملوكة إلى هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 12:08:6 دقيقة وحصلت على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، وجاءت في المركز الثالث «زعفرانة»، المملوكة إلى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، بقيادة المضمر عيسى سعيد الخيلي، مسجلة زمناً قدره 12:15:7 دقيقة، وحصلت على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم.

أما الشوط المخصص إلى زمول محليات فذهب اللقب إلى «مكلف»، المملوك إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر عبيد شينان المري، مسجلاً زمناً قدره 12:18:1 دقيقة، وحصل على شداد وجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، بينما احتل المركز الثاني «لزيم»، المملوك أيضاً إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سيف عمير العميمي، مسجلاً زمناً قدره 12:18:7 دقيقة، وحصل على جائزة مالية قدرها 400 ألف درهم، وجاء في المركز الثالث «لزيم»، المملوك إلى هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12:32:1 دقيقة، وحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم.