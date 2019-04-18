المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شوكوروف

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «تويتر»، أن لاعب الفريق الأوزبكي، أوتابيك شوكوروف، أجرى عملية جراحية بالكاحل تكللت بالنجاح، على يد الجراح الإنجليزي مارك ديفيس، في مركز «فووت اند أنكل» بالعاصمة البريطانية لندن.

عقد

نبّهت إدارة أحد أندية دوري المحترفين على لاعب بالفريق الأول، بعدم الإفصاح عن تمديد عقده مع النادي لموسم آخر، حتى لا يتأثر بقية زملائه في الفريق، الذين تنتهي عقودهم بنهاية هذا الموسم، ما قد يفقدهم التركيز في المباريات المتبقية بالدوري.

اجتماع

عقد مدرب الأبيض، فان مارفيك، أول من أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء الجهازين الفني والطبي، حيث تمت مناقشة المرحلة المقبلة، وآلية العمل، وتوزيع المهام الخاصة بمتابعة مباريات الدوري، ومراقبة أداء اللاعبين، كما حضر مارفيك أمس مباراة الشارقة والعين.