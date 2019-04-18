الأبيض الشاب يختتم معسكر السعودية بالفوز على «الأخضر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم المنتخب الوطني للشباب معسكره الخارجي، الذي أقيم في مدينة الدمام السعودية من 12 إلى 16 الجاري، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل. وخاض الأبيض مباراتين وديتين ضد الأخضر السعودي، على استاد الأمير سعود بن جلوي بالراكة، حيث انتهت المواجهة الأولى بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما فاز في الثانية بهدفين لهدف عن طريق عبدالله حمد ومحمد عيسى.

وقال مدرب المنتخب، فيردو ميلين، إن «معسكر الدمام جاء ناجحاً، وتم خلاله التركيز على الكثير من الجوانب الفنية والبدنية، التي رصدها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية»، مشيداً في تصريحات صحافية بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون في وديتَي الأخضر السعودي. يذكر أن قائمة منتخب الشباب، مواليد 2001 في معسكر الدمام، ضم 22 لاعباً.