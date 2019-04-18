ترتيبات مبكرة لسباق «القفال 29»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام سنوياً برعاية ودعم سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التحضيرات لإقامة الحدث في الفترة من 25 إلى 28 الجاري. وأنهت اللجنة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحدث مبكراً، بعد الاجتماع العام مع الجهات المشاركة في التنظيم من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث قام وفد من اللجنة المنظمة، صباح أول من أمس، بزيارة إلى جزيرة صير بونعير، من أجل استكمال بعض الخطوات، والتنسيق مع المسؤولين قبل وصول قافلة النادي والمشاركين من الملّاك والنواخذة والبحارة.