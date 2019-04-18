نجم ليفربول يدعم مبادرة رياضية خيرية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق النسخة الجديدة لـ«سوينغ أجنست كانسر»، سلسلة ألعاب الغولف الخيرية الأكبر من نوعها في الدولة، وذلك مع إضافات متجددة ومشاركة لاعبين عالميين داعمين لهذه المبادرة الخيرية.

وتقام النسخة الجديدة للسلسلة مع إقامة بطولة «دي إتش إل» المفتوحة في نادي خور دبي للغولف واليخوت في الثاني من مايو المقبل، إذ أعلن المنظمون «وورلد وايد غولف» و«يسكستين 10» أن ضيف الشرف لهذه البطولة سيكون أسطورة إنجلترا وليفربول جون بارنز.

وينضم الجناح الأيسر ذو المهارات العالية إلى قائمة متنامية من نجوم نادي ليفربول السابقين للمشاركة في السلسلة الشهيرة، التي جمعت أكثر من 300 ألف دولار لعلاج مرضى السرطان المحليين.