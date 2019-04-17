حمدان بن محمد يوجّه بإطلاق «تحدي المدن» كفئة جديدة في الألعاب الحكومية

المصدر: دبي - وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإطلاق «تحدي المدن» في النسخة القادمة من الألعاب الحكومية، لترحب دبي بالمدن العالمية والصديقة من جميع أنحاء العالم.

وستعود بطولة 2020 بحلة جديدة، عبر إضافة تحدٍّ جديد إلى فعالياتها، تتنافس خلاله المدن للفوز بلقب بطل الألعاب الحكومية العالمية، إلى جانب اللقب الذي تتنافس فيه الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وسيقام تحدي المدن في يوم مستقل ضمن النسخة المقبلة، وبإمكان المدن حول العالم المشاركة في هذا التحدي، بفرق تضم السيدات والرجال ضمن الفريق نفسه، لخوض التحديات لتحديد بطل واحد يفوز بجائزة المليون درهم.

وستخوض فرق الحكومة المحلية والاتحادية التحديات ذاتها بفرق منفصلة للسيدات والرجال، للفوز بلقب البطولة وجائزة المليون درهم للبطل، و300 ألف درهم للوصيف، و200 ألف درهم للمركز الثالث.

يذكر أن النسخة الثانية نظمت، أخيراً، في شاطئ «كايت بيتش»، وشهدت تتويج فريقي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم (F3) للرجال والسيدات، وحصولهما على مليون درهم لكل فريق، وجرى التبرع بهما لصالح أعمال خيرية.

- التحدي الجديد متاح لكل المدن حول العالم، للتنافس في لقب بطل الألعاب الحكومية، وجائزة المليون درهم.