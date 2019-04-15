«رماية الرجال» في مونديال العين تنطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد اليوم الأول من منافسات رماية السيدات للأطباق من الأبراج «الاسكيت»، ضمن كأس العالم لرماية الأطباق «العين 2019»، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، انفراد القبرصية أندريا بالصدارة برصيد 74 طبقاً من أصل 75 طبقاً. وتستكمل اليوم منافسات رماية السيدات للأطباق من الأبراج «الاسكيت»، فيما سيقوم الرماة من الرجال برماية 50 طبقاً.

من جانبه، أهدى الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، أحد أبرز رماة البحرين، هدية تذكارية إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، كابتن فريق الإمارات، عبارة عن سيف ذهبي تراثي، تقديراً لما يقدمه للرماية الإماراتية وإلى كل رماة العالم.