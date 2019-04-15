المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أيوفي

أكد مصدر في نادي الوصل أن وكيل أعمال اللاعب الإكوادوري، جيمي أيوفي، عرض انتقال الأخير إلى «الإمبراطور» بداية من الموسم المقبل، خصوصاً مع رغبة اللاعب في الرحيل من شباب الأهلي، بسبب عدم مشاركته أساسياً.

لاعب

غادر لاعب أحد أندية دوري الخليج العربي مباراة فريقه في الجولة الماضية قبل نهايتها، وذلك بعدما فقد الأمل في أن يحقق فريقه الفوز أو التعادل، إذ استغل عدم وجوده في قائمة المباراة وغادر الملعب.

عقوبة

يواجه لاعب العين، البرازيلي كايو لوكاس، عقوبة من قبل إدارة ناديه، بسبب ما بدر منه بعد استبداله بالدقيقة 59 في مباراة عجمان، إذ قذف اللاعب بالشريط اللاصق الذي كان يرتديه تجاه دكة البدلاء، وكان ينظر لمدرب الفريق خوان غاريدو.