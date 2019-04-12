تحدي «الوحل» في مدينة دبي الرياضية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق، في الثامنة من صباح اليوم، منافسات النسخة الرابعة من بطولة «تحدي الوحل» التي تنظمها شركة «سابكو» للرياضة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة «تاف مادر» العالمية المختصة في تنظيم الفعاليات الرياضية، وتقام فعالياتها في مدينة دبي الرياضية. ويشمل التحدي المنافسة في فئتين، هما تحدي الهواة الذي يمتد على مسافة خمسة كيلومترات، ويتضمن 15 عقبة طينية ومائية، صممت بالشكل الذي يزيد من التشويق والإثارة في المنافسات، ويختبر قوة وشجاعة المتنافسين، والعمل الجماعي في ما بين أعضاء الفريق الواحد، ولا تتطلب وقتاً محدداً لإنهاء السباق، وفئة «تحدي ميني» المخصصة للأطفال من عمر خمسة إلى 13 عاماً، التي تمتد لمسافة 1.6 كيلومتراً.