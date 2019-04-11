اتحاد الشطرنج يُكرّم أصحاب الإنجازات الليلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقيم اتحاد الشطرنج، في السابعة من مساء اليوم، بنادي دبي للثقافة والشطرنج، حفله السنوي لتكريم أصحاب الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي.

وقال بيان صادر عن اتحاد الشطرنج، إن الحفل سيتضمن تكريم الفرق الفائزة في الدوري العام على صعيد الرجال والسيدات، والنادي الفائز بدرع التفوق العام للموسم المنتهي 2017-2018، والإعلان عن أفضل اللاعبين واللاعبات خلال الموسم المنقضي. كما سيكرّم اتحاد الشطرنج الأجهزة الفنية للفرق الوطنية، والشركات الراعية والداعمة للاتحاد.

وسيسبق الحفل كلمة لرئيس الاتحاد، الدكتور سرحان المعيني، يتحدث خلالها عن أهم وأبرز النجاحات التي حققها الاتحاد والخطط المستقبلية التي ينوي المجلس تنفيذها في الموسم المقبل.