الأبيض الشاب يواجه الأخضر السعودي ودياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يدشن المنتخب الوطني للشباب (مواليد 2001) تجمّعه الداخلي، مساء اليوم في دبي، استعداداً للسفر إلى مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية لمواجهة الأخضر السعودي ودياً يومي 14 و16 أبريل الجاري على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، ضمن برنامج إعداد أبيض الشباب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا المغادرة إلى الدمام 22 لاعباً اختارهم المدير الفني فيردو ميلين.

وكان الأبيض خاض مباراتين وديتين مع نظيره منتخب أذربيجان يومي 22 و24 مارس الماضي في معسكره الأخير في العاصمة باكو، حيث تعادل في المباراة الأولى بهدف لهدف، وفاز في المباراة الثانية بهدف دون مقابل سجله اللاعب حميد جمال.