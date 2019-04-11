«سبورت فور أوول» تختار وليد عباس نجماً للجولة الـ 19

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقع اختيار المصوتين في شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية الإلكترونية على مدافع شباب الأهلي وليد عباس، ليكون نجم الجولة 19 من دوري الخليج العربي، حين أسهم في فوز فريقه على دبا 3-1، وصعوده لوصافة الدوري.

وحصل وليد عباس على 310 أصوات ليتوّج بكأس سبورت فور أوول المقدمة من شركة (Eaksports)، وحصل على المركز الثاني مدافع الشارقة الحسن صالح بـ257، تلاه جاسم يعقوب من النصر بـ250 صوتاً. ويذكر أن إدارة الشبكة تضع معايير لاختيار الفائزين بـجوائز الأفضل باستخدام الأرقام الفردية بمؤشرات الأداء لأفضل لاعب في كل مباراة تقدمها شركة «instat» العالمية للإحصاءات.