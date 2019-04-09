الصين تحصد لقب بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدرت الصين ترتيب بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم (دبي 2019)، في ختام البطولة التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في مقر نادي شباب الأهلي، بعدما حازت ذهبية الكراسي المتحركة لفردي الرجال، وفردي النساء وزوجي النساء تلتها إندونيسيا وكوريا والهند. وأقيم حفل الختام في صالة مكتوم بن محمد التي احتضنت المنافسات بحضور رئيس اللجنة الآسيوية البارالمبية ماجد العصيمي، ومدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية بهيئة الصحة دبي حمزة عباس علي، ومدير أول إسعاد الموظفين بهيئة كهرباء ومياه دبي أحمد الشامسي، ورئيس لجنة الريشة الطائرة غازي المدني، ورؤساء اللجان المنظمة