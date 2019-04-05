«الأبيض» يحافظ على مركزه في تصنيف «فيفا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ67 عالمياً والسادس آسيوياً، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الصادر أمس، عن شهر أبريل، وذلك بعد أن حافظ على عدد نقاطه البالغة 1360، في وقت يترقب «الأبيض» قرعة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022، ونهائيات آسيا 2023 التي ستسحب 17 الجاري بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأقام «الأبيض»، في مارس الماضي، معسكراً في أبوظبي تخللته مواجهتان وديتان، إذ فاز في الأولى tعلى الأخضر السعودي 2-1، فيما تعادل في الثانية مع المنتخب السوري. وأشرف على تدريب المنتخب مؤقتاً سليم عبدالرحمن، حيث استلم بعده المدرب الهولندي، بيرت فان مارفيك، الذي وضع هدفاً محدداً هو السعي للتأهل إلى المونديال.