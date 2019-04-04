كأس الإمارات الدولية الثالثة للجمباز الإيقاعي تنطلق غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق يوم غدٍ منافسات النسخة الثالثة من كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي، في أكاديمية جيمس الأميركية بدبي، التي تستمر يومين، وينظمها نادي ناتاليا للجمباز، ومجموعة البحراوي، بالتعاون مع شركة براندز آند تريندز، ومجموعة جيمس التعليمية، ومياه مونفيزو.

ويشارك في البطولة 140 رياضياً من 10 دول، تراوح أعمارهم بين خمسة و17 عاماً، كما ستشهد للمرة الأولى على الإطلاق في الدولة مشاركة «المنتخب الوطني الروسي» للجمباز الايقاعي، الذي سيقدم عرضاً بعنوان «سندريلا»، إضافة إلى البطل الأولمبي ثلاث مرات في الجمباز الإيقاعي للرجال الروسي ألكساندر بوكلوف، الذي سيقدم دروساً تعليمية لهواة هذه الرياضة بعد ختام المنافسات.