ألكسندر يقود فريق الإمارات للفوز بسباق جينت - فيفيلجم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز ألكسندر كريستوف من فريق الإمارات بلقب سباق جينت - فيفيلجم، الذي أقيم في النرويج، وعزّز سجل انتصاراته منذ انضمامه إلى تشكيلة فريق الإمارات، محققاً بذلك فوزه الثاني خلال هذا الموسم بعد فوزه في مرحلة من جولة عمان في فبراير الماضي.

وشهد السباق هبوب رياح قوية على طول المسار أسهمت في تفريق الدراجين وتشكيل مجموعة منفصلة مؤلفة من أربعة دراجين قبل 5 كم من خط النهاية، إلا أن بقية الدراجين تمكنوا من اللحاق بهم قبل كيلومتر واحد من خط النهاية ليبدأ بذلك سباق سرعة حماسي بلغ ذروته قبل 200م من خط النهاية، حيث احتل كريستوف موقعاً مميزاً إلى جانب بعض أبرز الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، وتمكن بدعم من زميله جافيريا من الانطلاق في أداء هجومي قوي قبل 100م من خط النهاية وانتزاع الفوز من منافسيه. وبهذا الفوز أحرز فريق الإمارات أول فوز له في سباقات اليوم الواحد الكلاسيكية لهذا الموسم، وفوزه الـ11 في الموسم حتى الآن.