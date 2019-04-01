ختام بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 20 سنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، الفائزين في بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 20 سنة، التي اختتمت أول من أمس، واستضافتها صالة أسماء بنت النعمان بدبي بمشاركة أكثر من 155 لاعباً ولاعبة.

وأحكم لاعبو ولاعبات نادي بني ياس الرياضي سيطرتهم على الألقاب بفوزهم بخمس مسابقات من أصل ست، حيث فاز أبطال النادي بمسابقتي سلاح الفلوريه والايبيه للشباب والفتيات، بالإضافة الى مسابقة سلاح السابر للشباب، فيما ذهبت مسابقة سلاح السابر للفتيات للاعبة شهد خرام من نادي شباب الأهلي.