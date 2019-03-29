نائب رئيس الدولة يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للخيل

المصدر: دبي ـ وام

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للخيل، ومجلس أمناء الجائزة، ورعاة كأس دبي العالمي للخيل، وذلك خلال حفل استقبال ضيوف الكأس، الذي أقامته مجموعة ميدان بمدينة محمد بن راشد (الحي الأول) في دبي، مساء أمس، وحضره ما يزيد على 1000 مدعو من مُلاك الخيل والمدربين والفرسان وعائلاتهم، والضيوف الرسميون الذين سيحضرون كأس دبي العالمي، التي تقام غداً.

- رحب محمد بن راشد بوجود نخبة عالمية من مُلاك ومدربين وفرسان على أرض الإمارات، كما ثمّن سموه دور الرعاة والشركاء الاستراتجيين لكأس دبي العالمي.

وشمل التكريم باتريك كوزغريف كأفضل فارس في كأس دبي العالمي، وسعيد بن سرور كأفضل مدرب، و«بست سوليوشن» كأفضل خيل، و«وينكس» وهي جائزة خيار الجمهور.

وذهبت الجائزة العليا للعطاء الدؤوب في عالم الخيل إلى دي واين لوكاس، من الولايات المتحدة، فيما كانت جائزة أفضل مالك لـ«غودولفين».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بالجائزة متمنياً لهم تحقيق المزيد من الإنجازات العالمية في قطاع صناعة الخيل ورياضتها.

وأعرب سموه، خلال تسليمه الجوائز إلى مستحقيها، عن سعادته بوجود هذه النخبة العالمية من ملاك ومدربين وفرسان على أرض الإمارات، وفي رحاب مدينة دبي، التي ترحب دوماً بضيوف الإمارات على مختلف ألوانهم ومشاربهم، يحاطون بكل مظاهر الود والتكريم والترحيب.

وكرّم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، الرعاة الاستراتيجيين لكأس دبي العالمي للخيل، وشمل التكريم شركة «مبادلة» والطاير للسيارات، وعزيزي للتطوير العقاري، ومجموعة سعيد ومحمد جمعة النابودة، وجريدة «جلف نيوز» الإماراتية، وموانئ دبي العالمية، والمنطقة الحرة في جبل علي، وشركة «طيران الإمارات».

وشكر سموه الرعاة والشركاء الاستراتيجيين لكأس دبي العالمي، وأثنى على عطاءاتهم ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح هذا المهرجان الدولي للخيل، الذي تستضيفه دبي كل عام، ودور هؤلاء الرعاة الوطني في ترسيخ مفهوم المواطنة والولاء لهذا الوطن العزيز وترابه، وسمعته الطيبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار سموه، في معرض إشادته بجهود ودور الشركات والمؤسسات والجهات الوطنية، إلى أهمية تحقيق الشراكة والتفاعل بين القطاعين العام والخاص، اللذين يكملان بعضهما بعضاً، خصوصاً على صعيد دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة، وتعزيز ثقافة الشراكة المجتمعية والتكافل الاجتماعي.

وكرّم سموه كذلك أعضاء مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للخيل، وشكرهم على جهودهم وشفافيتهم في اختيار الفائزين في الجائزة لعام 2019.

وحضر الحفل، الذي تخللته فقرات موسيقية عالمية وأهازيج شعبية ورقصات فلكلورية إماراتية وعشاء فاخر، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ميدان، إلى جانب عدد من المسؤولين وعشاق الفروسية من داخل الدولة وخارجها.