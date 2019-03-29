المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انسحاب

أُعلن أمس انسحاب الجواد الأميركي «روي إتش» من شوط «دبي غولدن شاهين» في أمسية كأس دبي العالمي، بسبب التهابات في قدم الجواد.

الجزيرة

نفى مدير فريق الجزيرة، حسين سهيل، لـ«الإمارات اليوم»، وصول أي عرض رسمي لأحمد الحمادي من أحد أندية السويد.

عضو

ينتظر عضو مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي انتهاء الموسم الرياضي الحالي، لترك منصبه.

مشادة

اشتبك لاعبون في فريق بدوري الخليج العربي ضد بعضهم أثناء مباراة ودية، واستمرت المشادة خارج أسوار النادي، قبل احتواء الأمر من قبل بعض المارة.

شوكوروف

شكر لاعب الشارقة، الأوزبكي شوكوروف، خلال تغريدة، كل من دعمه بعد إصابته الأخيرة، واعداً بأن يعود قوياً، وأن الشارقة سيقاتل حتى النهاية في الدوري.