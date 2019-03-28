توصية باعتماد 7 فئات للمراحل السنية في الموسم المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم اجتماعها الدوري، مساء أول من أمس، برئاسة عضو مجلس الإدارة، خليفة الجرمن، وبحضور عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، أحمد المهبوبي، وأعضاء اللجنة: راشد حسن الهلي، وخليل غانم مبارك، وحمد علي الشبيبي.

وأوصت اللجنة بفئات مسابقات للمراحل السنية تحت 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19 عاماً للموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020، حيث ستتم مخاطبة الأندية بالفئات المقترحة لتزويد اتحاد الكرة برأيها في هذا الشأن.

واطلعت اللجنة على المقترحات والملاحظات المرسلة من بعض الأندية بشأن مسابقات الموسمين الرياضيين الحالي والمقبل، التي ينظمها الاتحاد، وتم الاتفاق على مطالبة جميع الأندية بتزويد الاتحاد بملاحظاتها على المسابقات واللوائح المنظمة لها، لتقوم اللجنة بمناقشتها مع الأندية خلال ورشة عمل ستُعقد خلال الأيام المقبلة. وطلبت اللجنة من إدارة المسابقات تزويدها بمقترحها للملاعب التي ستُقام عليها المباريات النهائية لمسابقات كؤوس المراحل السنية لهذا الموسم.