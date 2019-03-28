«فيفا» يختار الجنيبي حكم فيديو في مونديال الشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، اختيار الحكم الدولي الإماراتي، عمار الجنيبي، حكم فيديو في مباريات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً 2019، المقررة إقامتها في بولندا، ضمن 13 حكماً من القارة الآسيوية لإدارة لقاءات المونديال، ومن ضمنهم الحكم العماني أحمد الكاف، والأردني أدهم مخادمة، والسنغافوري محمد بن جهاري.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، أمس، أن معظم الحكام الذين وقع عليهم الاختيار ظلوا في الفترة الماضية يشاركون باستمرار في تحكيم المباريات، في مقدمتها كأس آسيا 2019 بالإمارات، ولقاءات دوري أبطال آسيا، وأدار الجنيبي، الشهر الماضي، مباراة جيونجنام الكوري الجنوبي مع شاندونغ الصيني، ضمن الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال آسيا.